Кратковременная защита от DDoS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок158 просмотров

Сайт цветочной тематики. Попал под DDoS. Нужна защита буквально на несколько дней - до 08.03 Сайт находится на shared-хостинге РуЦентра. Пробовали защиту от DDoS от Рег.ру - не помогла.

Одним из решений вижу блокировку по IP и доступ только по московским IP-адресам. Ну или предложите какие-то ваши варианты.

Рассматриваю только предложения с явно указанной ценой, либо с конкретными вопросами, ответы на которых  влияют на ценц.

9 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$100
4 дня
Услуги предоставлены в полном объеме, спасибо.
Все отлично! Спасибо!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад