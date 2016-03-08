Кратковременная защита от DDoS

Сайт цветочной тематики. Попал под DDoS. Нужна защита буквально на несколько дней - до 08.03 Сайт находится на shared-хостинге РуЦентра. Пробовали защиту от DDoS от Рег.ру - не помогла.

Одним из решений вижу блокировку по IP и доступ только по московским IP-адресам. Ну или предложите какие-то ваши варианты.

Рассматриваю только предложения с явно указанной ценой, либо с конкретными вопросами, ответы на которых влияют на ценц.