Перенесли сайт на впс но не смогли настроить, скорость на исходном хостинге выше в разы чем на впс, хелпми мо!!
Нужно настроить сервер
Ставлю новый сервер с centos 7
Сервер чистый. На него нужно поставить апач, нгинкс, мускуль, мемкешь и монитор системы - мунин. и может чтото еще для работы сайтов.
Сервер на 3 диска
2 обычных -- один настроить под бекапы системы как аварийный. Второй как директорию для файлов (картинки, файлы кеша)
SSD -- на нем система и сайты.
Конфиги тонкой настройки есть -- я сам настрою. мне главное чтобы сервер корректно работал и работали сайты.
Запустить сайты -- я сам перенесу бд и скрипты сайтов - надо их запустить.
В данный момент сайты работают, но на другом хостинге - можно посмотреть ту конфигурацию сервера где работают сайты.
Домены для теста уже прописались на новом хосте.
Нужно завтра начать.
Пишите Ваши цены.
Если проект еще размещен - значит актуален...
Заявки фрилансеров
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