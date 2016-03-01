Нужно настроить сервер

Ставлю новый сервер с centos 7

Сервер чистый. На него нужно поставить апач, нгинкс, мускуль, мемкешь и монитор системы - мунин. и может чтото еще для работы сайтов.

Сервер на 3 диска

2 обычных -- один настроить под бекапы системы как аварийный. Второй как директорию для файлов (картинки, файлы кеша)

SSD -- на нем система и сайты.

Конфиги тонкой настройки есть -- я сам настрою. мне главное чтобы сервер корректно работал и работали сайты.

Запустить сайты -- я сам перенесу бд и скрипты сайтов - надо их запустить.

В данный момент сайты работают, но на другом хостинге - можно посмотреть ту конфигурацию сервера где работают сайты.

Домены для теста уже прописались на новом хосте.

Нужно завтра начать.

Пишите Ваши цены.

Если проект еще размещен - значит актуален...