Настроить скрипт для бэкапа Linux Server

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Закрыт5 заявок160 просмотров

У меня стоит такой скрипт, который кажду ночь бэкапит сервер. Он делает и делает бэкапы а старые не удаляет, поэтому переодично перегружается сервер. Надо сделать так чтобы он оставлял 10 последних incremental и 2 full бэкапа а остальные, которые постарше удалял.

Вписывайте прям сюда с заявкой, что там надо поменять, того чей код зарабатает укажу исполнителем.

Linux
9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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