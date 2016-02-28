Настроить скрипт для бэкапа Linux Server

У меня стоит такой скрипт, который кажду ночь бэкапит сервер. Он делает и делает бэкапы а старые не удаляет, поэтому переодично перегружается сервер. Надо сделать так чтобы он оставлял 10 последних incremental и 2 full бэкапа а остальные, которые постарше удалял.

Вписывайте прям сюда с заявкой, что там надо поменять, того чей код зарабатает укажу исполнителем.