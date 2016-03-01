Admin Jabber

Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на

мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом

мобильном рынке.

Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки из

популярных мессенеджеров и соц. сетей в одном простом решении.

У Вас есть возможность реализовать свои креативные идеи вместе с нами в проекте

MySender.

У Вас будет полная автономность, высокая ответственность, интересные задачи и

дружная команда профессионалов.

Сейчас мы ищем Jabber-специалиста для настройки сервера. Найдись! :)

Мы ожидаем от Вас неординарное мышление, увлеченность идеей, готовность «оставить

свой след» в истории мобильных технологий.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами и рады обсудить Ваше участие в нашей

команде (возможен опцион).