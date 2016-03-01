Перенесли сайт на впс но не смогли настроить, скорость на исходном хостинге выше в разы чем на впс, хелпми мо!!
Admin Jabber
Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на
мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом
мобильном рынке.
Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки из
популярных мессенеджеров и соц. сетей в одном простом решении.
У Вас есть возможность реализовать свои креативные идеи вместе с нами в проекте
MySender.
У Вас будет полная автономность, высокая ответственность, интересные задачи и
дружная команда профессионалов.
Сейчас мы ищем Jabber-специалиста для настройки сервера. Найдись! :)
Мы ожидаем от Вас неординарное мышление, увлеченность идеей, готовность «оставить
свой след» в истории мобильных технологий.
Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами и рады обсудить Ваше участие в нашей
команде (возможен опцион).
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