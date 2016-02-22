Нужны 3 статьи (до 1000 знаков плюс фото) на английском языке для сайта онлайн-общения и знакомств, которые будут привлекательны и интересны мужчинам иностранцам. Статьи должны быть до 1000 символов плюс фото в ...
Копирайт
На разовую работу требуется копирайтер как шпаргалка, т.е посоветоваться и спросить все ли в тексте написано грамотно.
Требуется построение предложений в официально-деловом стиле.
Заявки фрилансеров
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