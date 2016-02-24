Рерайт текста

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок185 просмотров

Необходим качественный рерайт текста 

Всего 4 текста суммарно в 2709 слов (18 755 знаков без пробелов)

Необходимо выполнить работу в течение двух рабочих дней.

Оплата 25 долларов за весь заказ. На ЯндексКошелек (рубли) или карту Приватбанка (грн)

 

9 лет назад
zawubator
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
2 дня
Анатолий сделал все на высоком уровне, рерайт 4 текстов был выполнен превосходно. Работа была сдана раньше срока, а качество выше всяких похвал. Было очень приятно сотрудничать и до новых заказов). С уважением, Игорь
Работать с человеком - одно удовольствие. Минимум лишней информации, максимум конструктивизма. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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