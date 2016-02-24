Нужны 3 статьи (до 1000 знаков плюс фото) на английском языке для сайта онлайн-общения и знакомств, которые будут привлекательны и интересны мужчинам иностранцам. Статьи должны быть до 1000 символов плюс фото в ...
Рерайт текста
Необходим качественный рерайт текста
Всего 4 текста суммарно в 2709 слов (18 755 знаков без пробелов)
Необходимо выполнить работу в течение двух рабочих дней.
Оплата 25 долларов за весь заказ. На ЯндексКошелек (рубли) или карту Приватбанка (грн)
Выбранный исполнитель
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