Автомагазин

Добрый день! На действующий сайт, функционирующий на opencart, необходимо добавить три новые страницы-категории (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg). Дизайн в psd. Нужна верстка страниц, и размещение страниц-категорий. Разместить блок с лого партнеров между блоками "Популярные виды товаров" и "Статьи ...
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