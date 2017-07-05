Разработать модуль

Крутяк!) Первый проект, где был только один вопрос по функционалу))) Были у меня опасения - нет вопросов, не разговорчив ... но Александр настолько проникся ТЗ, что это всё было лишнее (это я понял на финише). Вошел в положение и сделал быстрее озвученных сроков. Очень толковый программист! пс. не демпингует))) но это даже лучше, когда знаешь, что человек доведет проект до ума.