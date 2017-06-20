Добрый день! На действующий сайт, функционирующий на opencart, необходимо добавить три новые страницы-категории (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg). Дизайн в psd. Нужна верстка страниц, и размещение страниц-категорий. Разместить блок с лого партнеров между блоками "Популярные виды товаров" и "Статьи ...
Нужен модуль Фильтра товаров OCFilter для OpenCart 2.3.0.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
установить на чистый CMS. Указывайте цену работы.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины28 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно допилить магазин hijapan.ru. Магазин сделан на opencart. Две не очень сложных задачки. Они указаны в приложенном документе Word. Подробности поясню, если надо. Указывайте сразу цену и ваш скайп, а также цену и срок работы.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется подключить веб сервис поставщика к нашему TECDOC модулю для выгрузки прайсовИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ прикрепляю в переписке. От вас только реализация модуля и подключение к сайту. Пишите сроки и стоимость. Если у вас свои предложения по реализации с разными ценами - рассмотрю все варианты.Завершен6 лет назад
Нужен программист для изготовления интернет авто магазинаИнтернет-магазины24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать интернет - магазин на Joomla + joomshopping. Дизайн есть (PSD). Требуется все остальное. Пример [url=http://shot.qip.ru/00ON0o-2WMlLzdTq/]http://shot.qip.ru/00ON0o-2WMlLzdTq/[/url] . Просьба писать примерную стоимость.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Обязательно человек должен быть с опытом работы в PrestaShop, Java, php и желательно VPS. Что необходимо сделать: 1) Магазин посвящен керамической плитке, основная единица измерения м2, но есть несколько групп товаров, которые необходимо продавать по руб./шт. – ...Завершен7 лет назад
Добрый день ! Мне нужно сделать интернет магазин, подобного этого [url=http://tksadovod.ru/]http://tksadovod.ru/[/url] Самое главное мне надо что бы у каждого поставщика был личный кабинет , где он мог выкладывать свой товар самостоятельноИнтернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен интернет магазин по продаже ручного инструмента. Пример: http://kovka-prod.ru Оставляйте приблизительную цену и сроки. Точного технического задания пока нету.Завершен6 лет назад
Добавить верстку, привязать домен, ssl-сертификат и привязать API платежной системы.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад