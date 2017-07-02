Плакат на кофейный аппарат

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок264 просмотра
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Требуется сделать плакат для наклейки на боковую стенку кофейного аппарата в виде коллажа из нескольких картинок. В его составе изображений именно на кофейную тематику пусть будет около половины, остальные свободные, позитивные, может, с небом, с девушками) Размер 550х1800 мм.

6 лет назад
lander20
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
TheTahoma
Борис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$3
1 день
Борис хорошо поработал, результат приятно удивил. В процессе без проблем вносил поправки и сделал макет, каким он и задумывался. Спасибо!
Отличный заказчик! Четко ставит цель и оплачивает в срок. Было приятно работать.
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Гибкий подход и отличная работа! Так же Артем всегда на связи и готов работать до победного)
Всем рекомендую к сотрудничеству как очень хорошего и порядочного заказчика. С этим человеком действительно приятно работать. Четкое ТЗ (человек конкретно знает что хочет получить в итоге и демонстрирует наглядные примеры), разумные сроки, своевременная оплата и приятное общение...
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