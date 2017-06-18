Срочно нужен дизайнер!

ВНИМАНИЕ! ATTENTION! ACHTUNG!

Для визуализации и продвижения наших услуг, нам нужна карта России в стиле минимализм с городами как на обычной карте (см. пример. static.ozone.ru/multimedi... ), но без дорог, рек, делений на федеральные округа и ландшафтов. Из этой серии favoritltd.ru/wp-content/... но с большим количеством городов (откуда прибыли к нам наши клиенты), как на обычной карте. Рассмотрю любые предложения и варианты. Готова пообщаться, ответить на вопросы.

Будем очень рады продолжительному сотрудничеству.