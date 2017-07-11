Логотип и диплом с применением нового Лого

Перевести в вектор 3 однотипных рисунка. Девушка на 3 рисунках одинаковая. Изменяется немного футболка и шорты. Нужно сделать сегодня, можно после 00.00 по мск. 500 руб., Сбер, Яндекс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Для творческого фестивального движения, нужно разработать логотип и макеты дипломов и благодарственных с применением логотипа.
Пока рассматриваем основной вариант: несколько детей ( от 3 до 5) держат кубок над головами. Детей прорисовывать не надо. Фото в прикреплении. Цвета: цвет морской волны, алый, либо розовый-фуксия, голубой, золотистый. Не более 5 цветов. Формат Лого и макетов должен подходить как для качественной печати так и для интернета.
Все вопросы относительно предоплаты обговариваются. Срок исполнения до 14 дней
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