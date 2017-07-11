Логотип и диплом с применением нового Лого

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок281 просмотр
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Добрый день! Для творческого фестивального движения, нужно разработать логотип и макеты дипломов и благодарственных с применением логотипа.

Пока рассматриваем основной вариант: несколько детей ( от 3 до 5) держат кубок над головами. Детей прорисовывать не надо. Фото в прикреплении. Цвета: цвет морской волны, алый, либо розовый-фуксия, голубой, золотистый.  Не более 5 цветов. Формат Лого и макетов должен подходить как для качественной печати так и для интернета. 

Все вопросы относительно предоплаты обговариваются. Срок исполнения до 14 дней

7 лет назад
rainis
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$50
3 дня
Мы очень рады, что сделали правильный выбор и обратились к Анастасии. Я считаю нам реально повезло. По порядку: человек - Профессионал!, корректный, адекватный, обязательный, очень терпеливый и конечно творчески мыслящий. Все очень четко и креативно. Не могу сказать что мы поставили легкую задачу, ибо в самом начале и сами не знали как это будет выглядеть. Анастасия предоставила нам достаточно вариантов, чтобы мы могли оттолкнуться и продолжить работу. Особенно хочется подчеркнуть терпимость и понимание Насти, она не просто исполняла работу, а я бы сказала была В ТЕМЕ с нами. Однозначно - это работа на совесть и это ее любимая работа. Человек конкретно занимается именно СВОИМ ДЕЛОМ! Рекомендую 100%. Это лучший дизайнер из тех с кем приходилось иметь дело. Безусловно в следующий раз время на поиски тратить не будем-) Большое спасибо! Процветания вам!
Было приятно сотрудничать с Мариной. На отзыв Марины, могу сказать только взаимно, взаимно, взаимно! Корректная переписка, все правки в рамках проекта. За дополнительную работу Марина, сама, предложила увеличить бюджет. Марина, удачи вашему проекту!