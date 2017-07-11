Логотип и диплом с применением нового Лого

Добрый день! Для творческого фестивального движения, нужно разработать логотип и макеты дипломов и благодарственных с применением логотипа.

Пока рассматриваем основной вариант: несколько детей ( от 3 до 5) держат кубок над головами. Детей прорисовывать не надо. Фото в прикреплении. Цвета: цвет морской волны, алый, либо розовый-фуксия, голубой, золотистый. Не более 5 цветов. Формат Лого и макетов должен подходить как для качественной печати так и для интернета.

Все вопросы относительно предоплаты обговариваются. Срок исполнения до 14 дней