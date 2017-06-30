Отрисовать 8 схемок в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 8 схем установки водоотводных лотков. Мелкие. Хочется иметь размером побольше. Исходник (*.CDR) желаем получить в векторном формате + png Сами картинки здесь https://yadi.sk/d/LPi8V0mv3KD4Rk

От вас - цена!

7 лет назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель, все сделано быстро и четко. Без правок )
Спасибо за работу, чёткая задача, 100% предоплата по личной инициативе и практически полное отсутствие правок), было приятно сотрудничать буду рад продолжению)