Требуются фрилансеры-иллюстраторы для стилизованной отрисовка изображений по фото и рисункам в заданном стиле. Для работы требуется графический планшет. Срок исполнения строго 3-5 дней.
Визуализация и помощь в дизайне внешнего вида домика 15х5 c мансардой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Построен из арболитного блока домик-баня (нижний этаж окна зафиксированы) с мансардой и встроенной летней беседкой , размер 15х5, беседка 5х5! Беседка смежна с выходом из бани , буквой Г! Необходима визуализация и помощь в подборке цвета облицовки деталей) цвет кирпича выбран! Все подробности при сотрудничестве!
Предлагайте свою цену и сроки
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки82 заявкиЗакрыт6 лет назад
К данному заданию исполнителю , который примет проект в работу , будет отправлена статья для информационного понимания..- для чего рисовать и на какую тематику ! на данный момент статья не закреплена в постановке задания ! ...Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать серию рекламных картинок. Можно 10, а можно и 20 - зависит от фантазии исполнителя. Разные степени сложности. Тематика однотипная. Примеры (варианты) прикреплены к проекту. Указывайте пожалуйста стоимость, чтобы была понятна цена одной картинки. Для облегчения процесса, сброшу много ...Завершен6 лет назад
Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше 600 dpi, что бы можно было распечатать.Завершен7 лет назад
Нужна небольшая правка макета в Corel Draw - поменять цвет некоторых элементов, увеличить элемент, уменьшить элемент.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу начинающего дизайнера. Необходимо сделать схематический цветной рисунок в Coreldraw. Баночка, в ней веточки растений и цветов (например, лаванда, ромашка, лилия, василек или лотос).Завершен7 лет назад
Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше 600 dpi, что бы можно было распечатать.Завершен7 лет назад
Необходимо сделать дизайн картинки для сайта. Дам фото продукта и исходник вижуала. Нужно все это красиво совместить.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен художник в команду, разрабатывающую визуальную новеллу. Рейтинг 18+ Для работы нужно будет подписать авторский договор. Задача: отрисовать спрайты 8 персонажей с паком эмоций (3-5 штук) и поз (1-3) и игровые сцены (30-40 штук). Для ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
ТЗ фон.Нужно сделать изображение. Слева Питер, справа Москва. На самом деле не важно. Главное чтобы это выглядело красиво и представительски. Мне кажется наличие полигонального эффекта было бы кстати. Хотелось бы посмотреть как это выглядит. По ...Завершен7 лет назад