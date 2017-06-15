Визуализация и помощь в дизайне внешнего вида домика 15х5 c мансардой

ТЗ фон.Нужно сделать изображение. Слева Питер, справа Москва. На самом деле не важно. Главное чтобы это выглядело красиво и представительски. Мне кажется наличие полигонального эффекта было бы кстати. Хотелось бы посмотреть как это выглядит. По ...