Нужен художник аниме (спрайты, сцены)

ТЗ фон.Нужно сделать изображение. Слева Питер, справа Москва. На самом деле не важно. Главное чтобы это выглядело красиво и представительски. Мне кажется наличие полигонального эффекта было бы кстати. Хотелось бы посмотреть как это выглядит. По ...
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Нужен художник в команду, разрабатывающую визуальную новеллу.
Рейтинг 18+
Для работы нужно будет подписать авторский договор.
Задача: отрисовать спрайты 8 персонажей с паком эмоций (3-5 штук) и поз (1-3) и игровые сцены (30-40 штук). Для CG сложные фоны, там где это требуется, будут предоставлены.
Требуемый стиль: Аниме.
Оплата и сроки по договорённости.
Работа с рефами должна быть только на уровне посмотреть позу и т.п., срисовка контуров с чужих работ не допускается.
Портфолио обязательно!
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