Нужен художник аниме (спрайты, сцены)

Нужен художник в команду, разрабатывающую визуальную новеллу.

Рейтинг 18+

Для работы нужно будет подписать авторский договор.

Задача: отрисовать спрайты 8 персонажей с паком эмоций (3-5 штук) и поз (1-3) и игровые сцены (30-40 штук). Для CG сложные фоны, там где это требуется, будут предоставлены.

Требуемый стиль: Аниме.

Оплата и сроки по договорённости.

Работа с рефами должна быть только на уровне посмотреть позу и т.п., срисовка контуров с чужих работ не допускается.

Портфолио обязательно!