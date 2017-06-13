Нужно пересохранить файл с корела в PDF

Понимая всю простоту задания, до смешного обидно просить кого-то это сделать..))))

К сути: есть файл в кореле, его нужно сохранить в PDF перенеся весь объект, у меня почему-то переноситься только часть объекта. В приложении вид файла, который должен сохраниться с корела.