Нужно пересохранить файл с корела в PDF

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Понимая всю простоту задания, до смешного обидно просить кого-то это сделать..)))) 

К сути: есть файл в кореле, его нужно сохранить в PDF перенеся весь объект, у меня почему-то переноситься только часть объекта.  В приложении вид файла, который должен сохраниться с корела.

7 лет назад
Nataliia123
Наталия 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Einfach
Ольга 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$2
1 день
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