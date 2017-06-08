Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов. Срок выполнения 10 дней. Жду предложений по цене. К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. ...
Создание шаблонов для чехлов на телефоны для сервиса "Чехол с фото"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа в Photoshop.
Есть онлайн-конструктор чехлов с фото
В нём полупрозрачный рисунок чехла под который подкладывается фотография. Задача заключается в том, чтоб рисовать эти полупрозрачные рисунки на разные модели телефонов. Художественных навыков не требуется, работа чисто техническая - обводка контура чехла и наложение готовых стилей. На данный момент нужно нарисовать 106 силиконовых и 113 пластиковых моделей чехлов, цена проекта указана за все модели (из расчёта 50 грн. за силиконовую и 70 грн. за пластиковую модель чехла). Оплата производится удобным для Вас способом и периодичностью по факту за количество сделанных шаблонов. В дальнейшем будут появляться новые модели, то есть хотелось бы найти исполнителя, готового сотрудничать и после реализации проекта. Более подробное т.з. скинем на почту.
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