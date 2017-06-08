Создание шаблонов для чехлов на телефоны для сервиса "Чехол с фото"

Работа в Photoshop.

Есть онлайн-конструктор чехлов с фото

В нём полупрозрачный рисунок чехла под который подкладывается фотография. Задача заключается в том, чтоб рисовать эти полупрозрачные рисунки на разные модели телефонов. Художественных навыков не требуется, работа чисто техническая - обводка контура чехла и наложение готовых стилей. На данный момент нужно нарисовать 106 силиконовых и 113 пластиковых моделей чехлов, цена проекта указана за все модели (из расчёта 50 грн. за силиконовую и 70 грн. за пластиковую модель чехла). Оплата производится удобным для Вас способом и периодичностью по факту за количество сделанных шаблонов. В дальнейшем будут появляться новые модели, то есть хотелось бы найти исполнителя, готового сотрудничать и после реализации проекта. Более подробное т.з. скинем на почту.