Сделать гифки (запись с экрана и перенос в gif формат)

Необходимо сделать гифки (screen capture), по аналогии с теми, которые получаются при работе с LICEcap или Screen to Gif

Именно в этих программах не нравится тяжелый вес итогового файла (файлы пойдут в email) и некоторая глючность (задержки кадров, тени, пикселизация).

Плюс мы бы хотели, чтобы в гифке можно было увеличить функционально значимую область (как лупой). Но эти программы под такие функции не заточены.

В папке https://drive.google.com/drive/folders/0B5Ic2QOz3aY_QzNuOEFleWtKRWc?usp=sharing лежат готовые гифки, которые мы собирались использовать.

Нужно сделать аналогичные, но при этом более легкие и с увеличением (как бы лупой) функциональных частей сервиса, который записывается.

Лучше писать сразу в личу с предложением по цене, срокам и как будете работать. В ответ напишу, откуда и как брать изображения (что конкретно снимать).

P.S. Если есть опыт создания гиф баннеров, html 5 баннеров, обязательно напишите об этом, будет что обсудить.