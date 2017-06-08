Сделать гифки (запись с экрана и перенос в gif формат)

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Необходимо сделать гифки (screen capture), по аналогии с теми, которые получаются при работе с LICEcap или Screen to Gif

Именно в этих программах не нравится тяжелый вес итогового файла (файлы пойдут в email) и некоторая глючность (задержки кадров, тени, пикселизация).

Плюс мы бы хотели, чтобы в гифке можно было увеличить функционально значимую область (как лупой). Но эти программы под такие функции не заточены.

В папке https://drive.google.com/drive/folders/0B5Ic2QOz3aY_QzNuOEFleWtKRWc?usp=sharing лежат готовые гифки, которые мы собирались использовать.

Нужно сделать аналогичные, но при этом более легкие и с увеличением (как бы лупой) функциональных частей сервиса, который записывается. 

Лучше писать сразу в личу с предложением по цене, срокам и как будете работать. В ответ напишу, откуда и как брать изображения (что конкретно снимать).

P.S. Если есть опыт создания гиф баннеров, html 5 баннеров, обязательно напишите об этом, будет что обсудить.

7 лет назад
krasivaya25
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
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