Создать похожую работу

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

7 лет назад
Siberia
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад