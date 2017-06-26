Создание стилизованных исторических и туристических карт

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки219 просмотров
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Требуется создание оригинальных 5 - 10 карт на разные тематики. (веломаршрут, карта Вестероса, схема сражения, политическая карта мира и  т.п. )В работе могут быть задействованы средства  3д, картографии. но в основном - фотошоп. Размеры карт- от 400 до 1200 пикс ширина.  Темы карт - на выбор по обсуждению.Хотелось бы работать с фрилансером, которому понятна и близка историческая и военная темы, т.к. больших заработков на проекте не обещаю. Отвечу на предложения с вопросами по существу. Шаблонные рассылки - не глядя в корзину. По деньгам - от 1000 руб за карту. 

7 лет назад
veresk22
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
silandhil
Андрей 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад
$10
3 дня
Задание выполнено. В процессе все детали согласовывались и никаких сложностей во взаимопонимании не возникало. Думаю, ещё поработаем..
Замечательный заказчик. Задачи поставлены чётко, приведены примеры желаемого результата. Коммуникация в процессе работы очень лёгкая и чёткая. Оплата в срок. Всё как полагается!