Создание стилизованных исторических и туристических карт

Требуется создание оригинальных 5 - 10 карт на разные тематики. (веломаршрут, карта Вестероса, схема сражения, политическая карта мира и т.п. )В работе могут быть задействованы средства 3д, картографии. но в основном - фотошоп. Размеры карт- от 400 до 1200 пикс ширина. Темы карт - на выбор по обсуждению.Хотелось бы работать с фрилансером, которому понятна и близка историческая и военная темы, т.к. больших заработков на проекте не обещаю. Отвечу на предложения с вопросами по существу. Шаблонные рассылки - не глядя в корзину. По деньгам - от 1000 руб за карту.