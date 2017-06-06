Иллюстрация для упаковки настольной игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок207 просмотров
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 Есть эскиз, который нужно отрисовать в стиле приложенного изображения. Стоимость работы договорная. 

7 лет назад
guest_14968256501185
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад