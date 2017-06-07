Нарисоватиь psd логотип сайта

Сделать персонаж на основании небольшого изображения, для использовании при небольшой анимации в видео. По сути нужно качественно перерисовать(возможно немного изменив), и стилизовать мониторы под глаза, чтобы получился персонаж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
потрібен psd логотип для сайту по продажі бу автозапчастин. (авторозборка) . Чим дешевше тим краще Має бути щось типу прикріплених картинок . Предлагайте цену.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создание оригинальных 5 - 10 карт на разные тематики. (веломаршрут, карта Вестероса, схема сражения, политическая карта мира и т.п. )В работе могут быть задействованы средства 3д, картографии. но в основном - фотошоп. Размеры карт- от ...Завершен6 лет назад
Есть эскиз, который нужно отрисовать в стиле приложенного изображения. Стоимость работы договорная.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача создать под определенный готовый текст картинку для размещения в соц.сетях. Основная тематика мобильные телефоны.Есть фото телефонов,на их основе создаются посты. Интересует стоимость создания одной картинки (объем примерно 10 картинок в месяц),будем выбирать наиболее бюджетный,но качественный вариант.Завершен7 лет назад
Нарисовать фирменного персонажа для сайта в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) для страницы 404. GIFка - анимация будет состоять из несколько соединенных вместе рисунков. На гифке персонаж должен "жувать ...Завершен7 лет назад
Должно быть... коффейный автомат с: - видеоэкраном (где выводится основная инфо - то реклама, то инфо о заказе) - приемом карт NFC (бесконтакртные карты банковские, BarterCoin) Снейк-устройство: забитый козинками как-то оно должно в паре работать, может рядом стоять. вся инфа о ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать флаер, на детскую тематикуИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
День добрый. На данный момент я не могу точно сформулировать запрос. Мне нужны иллюстрации к темам занятий, которые будет проводить лектор(темы в разработке). Аудитория молодые, грамотные, креативные продвинутые женщины. Есть несколько примеров иллюстраций в каком ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать векторное изображение декоративного панно в CorelDraw. Пример прилагается. Нужны контуры. Зальем сами. Подробности по телефону. Цену предлагайте пож-та сразу или пишите в личкуЗавершен6 лет назад
Нужно в фотошопе создать несколько взаимосвязанных общим стилем объектов для хронологической карты-схемы. а именно : рамки для имени и даты правления (2-3 вида), соединительные линии (стрелки 3-4 вида), хронологическая шкала ( с возможностью проставлять даты, удлинять\укорачивать), ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад