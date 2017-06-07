Нарисоватиь psd логотип сайта

$1
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

потрібен psd логотип  для сайту по продажі бу автозапчастин. (авторозборка) . Чим дешевше тим краще Має бути щось типу прикріплених картинок . Предлагайте цену.

7 лет назад
Hlud09
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bicagageyu
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо! Понял меня сразу и сделал быстро! Результатом доволен, рекомендую.
Отличный заказчик, мгновенная оплата!