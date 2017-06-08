bicagageyu

Артур Меркулов bicagageyu

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Hlud09
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нарисоватиь psd логотип сайта
Спасибо! Понял меня сразу и сделал быстро! Результатом доволен, рекомендую.
Отличный заказчик, мгновенная оплата!
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