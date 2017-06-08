Создать картинку для конкурса

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Добрый день. 

Необходимо создать картинку для конкурса на репост. 

Будет розыгрыш 100 роллов Филадельфия 

Картинка должна быть вкусной и информативной. Нужно поставить водяной знак на картинку. Справитесь ? 

7 лет назад
alexander_if
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад