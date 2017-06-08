Дизайн игральных карт

Должно быть... коффейный автомат с: - видеоэкраном (где выводится основная инфо - то реклама, то инфо о заказе) - приемом карт NFC (бесконтакртные карты банковские, BarterCoin) Снейк-устройство: забитый козинками как-то оно должно в паре работать, может рядом стоять. вся инфа о ...