Дизайн игральных карт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок698 просмотров
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Хочу сделать игральные карты с иллюстрированными персонажами. 13 персонажей включая джокера.

Прицениваюсь и выбираю стиль иллюстратора.

7 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад