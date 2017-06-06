Анимация пиксельного персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки301 просмотр
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Имеется игровой персонаж размером примерно 100х100 пикселей.

Необходима анимация движения данного персонажа. Склетная анимация в стиле Spine не пойдет, нужна тщательная прорисовка каждого кадра.  Всего около 30 кадров.

Персонажа и подробное ТЗ вышлю в личку. 

Наличие портфолио обязательно. Естественно, предпочтение отдается людям с опытом в пиксель-арте.

7 лет назад
monkkeybiz
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад