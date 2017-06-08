Редактирование каталога Corel

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Имеются исходники каталога, необходимо вносить правки, поэксперементировать с линиями, цветом и т.д. 

Кто сможет внести правки, они не сложные сделать не 3 а 2 линии, добавить колонку, правка текста и т.д. 

Работа больше для новичков. 

Бюджет 500-1000 рублей.

7 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад