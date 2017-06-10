Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов. Срок выполнения 10 дней. Жду предложений по цене. К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. ...
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Добрый день, необходимо нарисовать презентацию собачек, рисунок примера прикреплён(приближенно к этому нужно),нарисовать собак с фото,обиграть предметы вокруг,фон :сердце,звезды или английские мотивы(порода Английская),приветствуется идея.
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