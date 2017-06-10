Собачки

$16
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок233 просмотра
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Добрый день, необходимо нарисовать презентацию собачек, рисунок примера прикреплён(приближенно к этому нужно),нарисовать собак с фото,обиграть предметы вокруг,фон :сердце,звезды или английские мотивы(порода Английская),приветствуется идея.

7 лет назад
adgaroxy
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
aftertraffic
Денис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$16
1 день
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