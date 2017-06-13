Нужны иллюстрации в стиле флет

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок609 просмотров
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Нужен иллюстратор, который по заказу будет рисовать иллюстрации в стиле флет. 

Стоимость одной - 150-200 руб.

7 лет назад
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
37 минут назад
Выбранный исполнитель
silandhil
Андрей 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
7 лет назад
$3
1 день
Отличная работа. Все было сделано быстро и качественно. Все нюансы были выполнены. Очень довольна, рекомендую заказчикам.
Замечательный заказчик. Оплата своевременная. рекомендую!