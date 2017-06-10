Отрисовать в векторе логотипы + несложные иконки

Нужно нарисовать в векторе два логотипа в цвете Beeline и Huawei + в одноцветном варианте + надпись шрифтом Monotype Corsiva прямо и по кругу.

Несложные, одноцветные иконки: новинки (надпись new), оригинальные подарки, корпоративные подарки, подарки для мужчин и женщин (только не как в женском и мужском туалете и не копье Марса с зеркалом Венеры), эксклюзивные, новогодние (ёлочная игрушка или елка) ; а также - иконка "упаковка" (коробка), "нанесение логотипа" (надпись logo), "видеопоздравления" (значок камеры), можно взять из поисковой выдаче по согласованию.