Понимая всю простоту задания, до смешного обидно просить кого-то это сделать..)))) К сути: есть файл в кореле, его нужно сохранить в PDF перенеся весь объект, у меня почему-то переноситься только часть объекта. В приложении вид файла, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать макет в Кореле, продублировав в Фотошопе.
Один цельный, 1 разделенный пополам. Все уточнения и размеры, после согласования цены и сроков
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