Сделать картинки для рекламы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок184 просмотра
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Необходимо на картинку наложить текст и на ней разместить логотип. 

Текст следующий: Проекты зданий и сооружений из металлических конструкций любой сложности ( заводы, склады, ТРЦ, галереи и т.п.).   

Тест необходимо разместить слева внизу, а логотип справа (сверху или снизу в зависимости от картинки).

Логотип в формате (.cdr)  отправлю в личку.

Нужно более пяти вариантов картинок для выбора, чтоб смотрелись целостно и презентабельно. 

Срок выполнения 1 один. Предложения будут рассмотрены только с указанием цены. 

7 лет назад
officedataspm
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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