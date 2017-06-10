Сделать картинки для рекламы

Необходимо на картинку наложить текст и на ней разместить логотип.

Текст следующий: Проекты зданий и сооружений из металлических конструкций любой сложности ( заводы, склады, ТРЦ, галереи и т.п.).

Тест необходимо разместить слева внизу, а логотип справа (сверху или снизу в зависимости от картинки).

Логотип в формате (.cdr) отправлю в личку.

Нужно более пяти вариантов картинок для выбора, чтоб смотрелись целостно и презентабельно.

Срок выполнения 1 один. Предложения будут рассмотрены только с указанием цены.