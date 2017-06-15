Изображение с полигональным эффектом

ТЗ фон.Нужно сделать изображение. Слева Питер, справа Москва. На самом деле не важно. Главное чтобы это выглядело красиво и представительски. Мне кажется наличие полигонального эффекта было бы кстати. Хотелось бы посмотреть как это выглядит. По центру надо сделать примерно тоже самое https://ru.depositphotos.com/88458250/stock-illustration-black-color-paint-stain-background.html только в обратном цвете. То есть бело-серая должна быть клякса.Размер изображения как в этом шаблоне http://psd-html-css.ru/templates/cyprass-delovoy-adaptivnyy-html5-shablo

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