Концепт-арт

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок243 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен концепт-арт персонажа для создания статуэтки. Описание и примеры картинок ниже. Точного понимания в какой позе он должен быть нет, доверяюсь Вам) Образ должен быть не ярким и смешным, как в мультиках, а наоборот мрачным, брутальным, суровым. Телосложение крупное, но более-менее реальное, на грани между реальным персонажем и нарисованным. Если будут вопросы, постараюсь дополнить)

Так-же мне юрист сказал, что для коммерческого использования нужен договор об авторском праве или праве на использование, точно не помню, Вы с таким не сталкивались?

Описание (то что удалось найти, не обязательно использовать дословно):

Илья Муромец

Мощная сила, мудрость и выдержка чувствуются во всём облике Ильи Муромца. Он старший годами, "старынщина" – называют его в былинах.

У него благородное русское лицо, ясные зоркие очи, прямой нос, волевой рот с плотно сжатыми губами, окладистая борода с проседью. Но морщин у него на лице мало, оно по-молодому свежее и мужественное. Голова богатыря величаво держится на могучих, широких плечах. Никому и никогда не удавалось склонить эту гордую голову: ни врагам, ни великому киевскому князю. Сидит Илья в черкесском седле. На сбруе и уздечке красуются "пряжки красна золота, они мокнут, да не ржавеют". Поводья и подпруги шелковые, они "тянутся, да не рвутся". Нет такой силы, которая могла бы не только выбить богатыря из седла, но даже подвинуть его.

С правой руки Ильи Муромца свисает булатная палица ("весом в 40 пуд"), за ней виден колчан со стрелами, в левой руке – щит и громадное "мурзавецкое" копьё. Одет он в железную кольчугу, на голове шлем. Зорко всматривается Илья из-под узорной рукавицы в степную даль, в сторону врагов-кочевников. Он готов к бою, но не торопится: даже ногу высвободил из стремени.

Илья Муромец справедлив, бесстрашен, прямодушен, не способен на хитрости и уловки. Он не станет напрасно проливать кровь людскую.

это был крупный и сильный человек (рост около 180 сантиметров)

в Илье Муромце подчеркивается его крестьянское происхождение

сбит" - "косая сажень в плечах"

В нем воплощение спокойной силы, мудрости, великодушия и умиротворения. В его глазах нет раскаяния, он бился за правое дело и недаром прожил жизнь

для своего времени он действительно обладал весьма внушительными размерами и был на голову выше человека среднего роста

7 лет назад
alevchenkov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ruzveltiogan
Рустам 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$36
14 дней
Все отлично!
Очень интересный заказ. Рекомендую.
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