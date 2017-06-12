Дизайн вижуала для сайта

Необходимо оформить текст в виде инфографики. В итоге должен получится флаер формата А5. Флаер должен выглядеть солидно, строго. Если итоговый вариант будет растровым, то разрешение должно быть не меньше 600 dpi, что бы можно было распечатать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн картинки для сайта.
Дам фото продукта и исходник вижуала.
Нужно все это красиво совместить.
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