Серия рекламных картинок

Здравствуйте! Нужен концепт-арт персонажа для создания статуэтки. Описание и примеры картинок ниже. Точного понимания в какой позе он должен быть нет, доверяюсь Вам) Образ должен быть не ярким и смешным, как в мультиках, а наоборот мрачным, ...