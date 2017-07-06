Серия рекламных картинок

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок227 просмотров
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Необходимо сделать серию рекламных картинок.

Можно 10, а можно и 20 - зависит от фантазии исполнителя.

Разные степени сложности. 

Тематика однотипная.

Примеры (варианты) прикреплены к проекту.

Указывайте пожалуйста стоимость, чтобы была понятна цена одной картинки.

Для облегчения процесса, сброшу много образцов.

7 лет назад
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Aleona_Graff
Алёна 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$25
4 дня
Алена, отлично справилась с заданием. Быстро, очень качественно и ответственно. Сразу уловила что необходимо и выдала на гора, то что и хотелось видеть. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, я во всяком случае планирую продолжать. Алена, спасибо!
С Геннадием приятно работать, всё чётко и в срок. Буду рада новым совместным проектам!
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