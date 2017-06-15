Отрисовать 4 картинки : как правильно ухаживать за свадебным платьем!

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок184 просмотра
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          К данному заданию исполнителю , который примет проект в работу , будет отправлена статья для информационного понимания..- для чего рисовать и на какую тематику ! на данный момент статья не закреплена в постановке задания ! По причине того, что статья написана для продвижения и на 95 % уникальна !

         Нарисовать картинки, которые  в последующем будут вставлены в текст надо в следующих форматах:-

- свадебное платье на невесте во время примерки в салоне ;

- невеста в свадебном платье с подругами;

- отпаривание свадебного платья : свадебное платье на вешалке , рядышком паровую утюг + невеста ;

-  невеста с женихом ! 

7 лет назад
vallera5555
Валерий 
46 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Alen_Ilon
Алена 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$50
4 дня
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