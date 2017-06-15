Отрисовать 4 картинки : как правильно ухаживать за свадебным платьем!

К данному заданию исполнителю , который примет проект в работу , будет отправлена статья для информационного понимания..- для чего рисовать и на какую тематику ! на данный момент статья не закреплена в постановке задания ! По причине того, что статья написана для продвижения и на 95 % уникальна !

Нарисовать картинки, которые в последующем будут вставлены в текст надо в следующих форматах:-

- свадебное платье на невесте во время примерки в салоне ;

- невеста в свадебном платье с подругами;

- отпаривание свадебного платья : свадебное платье на вешалке , рядышком паровую утюг + невеста ;

- невеста с женихом !