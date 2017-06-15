Карты мира

Добрый день, надо нарисовать карту мира, на которой Москва увеличена и видно будет районы, так же на карте должны быть указать самые крупные города

P.s. Карту в ручную прорисовывать не надо, задача на карте люди будут ставить флажки из каких они городов.

карта должны быть как на фото, но всего мира (возможно овальная)

по краям затемнить фото приложил

Россию можно растянуть и увеличит Москву что бы видно было районы, при этом например город Мытищи человек мог понять где