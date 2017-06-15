Создание паттерна/узора тротуарной плитки по образцу

Требуются фрилансеры-иллюстраторы для стилизованной отрисовка изображений по фото и рисункам в заданном стиле. Для работы требуется графический планшет. Срок исполнения строго 3-5 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется паттерн (узор тратуарной плитки) на первом рисунке. Паттерн состоит из трёх видов плитки размерами 172мм на 15мм
115мм на 115м
57мм на 115мм
При заливки данным паттерном участка образуются видимые вертикальные отрезки типа белы полосок (если смотреть отдалённо).
Я так понял, в паттерне необходимо увеличить число плиток и рядов. Поэтому суть технического задания состоит в увеличении числа плиток в ряду и количества самих рядов так, чтобы при заливке им участка не было сильно заметно каких либо полос или других элементов, которые бы сигнализировали о повторении паттерна.
В идеале для примера прикрепил фотографию (третья) где изображена хорошая укладка плитки.
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