Создание паттерна/узора тротуарной плитки по образцу

Имеется паттерн (узор тратуарной плитки) на первом рисунке. Паттерн состоит из трёх видов плитки размерами 172мм на 15мм

115мм на 115м

57мм на 115мм

При заливки данным паттерном участка образуются видимые вертикальные отрезки типа белы полосок (если смотреть отдалённо).

Я так понял, в паттерне необходимо увеличить число плиток и рядов. Поэтому суть технического задания состоит в увеличении числа плиток в ряду и количества самих рядов так, чтобы при заливке им участка не было сильно заметно каких либо полос или других элементов, которые бы сигнализировали о повторении паттерна.

В идеале для примера прикрепил фотографию (третья) где изображена хорошая укладка плитки.