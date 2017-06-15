Отрисовать 17 символов, которые символизируют услуги салона !

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок554 просмотра
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 На сайте нашего свадебного салона есть раздел услуги : http://www.sv-valens.ru/blog/pochemu-salon-valensiya/   

 Каждую услугу хотим обозначить рисунком  как это сделано на следующих сайтах :   http://rosalli.net   и   http://domvesta.ru             

 Полный перечень услуг салона указаны по ссылке , которая размещена самой первой в данном задании !

 Что нарисовать к каждой услуге в соотвествии с расположением по порядку услуг : 1-свадебное платье ; 2 - голова женщины консультанта в очках ( строгий вид) ;3 коробка с бантом сверху ; 4- катушка ниток и ножницы - вместе сплетены ; 5- вешалка ; 6 утюг ; 7-автомобиль ; 8 -чашка кофе ; 9 - знак процент ; торт со свечами; 11- обувь (если можно, то и продумать как размесить фату); 12- открытый шлагбаум ; 13- калькулятор ; 14- подиум ; 15- невеста в платье со шлейфом ; 16 - телефон ; 17 - каталог .

6 лет назад
vallera5555
Валерий 
46 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Alen_Ilon
Алена 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$30
1 день