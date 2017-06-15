Отрисовать 17 символов, которые символизируют услуги салона !

На сайте нашего свадебного салона есть раздел услуги : http://www.sv-valens.ru/blog/pochemu-salon-valensiya/

Каждую услугу хотим обозначить рисунком как это сделано на следующих сайтах : http://rosalli.net и http://domvesta.ru

Полный перечень услуг салона указаны по ссылке , которая размещена самой первой в данном задании !

Что нарисовать к каждой услуге в соотвествии с расположением по порядку услуг : 1-свадебное платье ; 2 - голова женщины консультанта в очках ( строгий вид) ;3 коробка с бантом сверху ; 4- катушка ниток и ножницы - вместе сплетены ; 5- вешалка ; 6 утюг ; 7-автомобиль ; 8 -чашка кофе ; 9 - знак процент ; торт со свечами; 11- обувь (если можно, то и продумать как размесить фату); 12- открытый шлагбаум ; 13- калькулятор ; 14- подиум ; 15- невеста в платье со шлейфом ; 16 - телефон ; 17 - каталог .