Отрисовать отсканированные рисунки в фотошопе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки244 просмотра
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Нужно отрисовать (почистить фон,цвета выровнять, контур линий почетче сделать) отсканированные рисунки.

7 лет назад
tanya2017
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$8
2 дня