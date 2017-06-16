Отрисовать отсканированные рисунки в фотошопе

На сайте нашего свадебного салона есть раздел услуги : http://www.sv-valens.ru/blog/pochemu-salon-valensiya/ Каждую услугу хотим обозначить рисунком как это сделано на следующих сайтах : http://rosalli.net и http://domvesta.ru Полный перечень услуг салона указаны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать (почистить фон,цвета выровнять, контур линий почетче сделать) отсканированные рисунки.
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