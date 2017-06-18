Нарисовать карту фэнтези мира по шаблону

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки652 просмотра
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Нарисовать карту фэнтези мира. Имеется шаблон, см. файл

Приблизительно в такой виде https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f2/c9/cb/f2c9cbb889a6caa6f3c9450bab38473f.jpg , на ваш вкус. Просто переделать шаблон в картографический вид. 

Названия континентов и прочего в лс

Оплата Киви (желательно) либо на банковскую карту

7 лет назад
patsifist
Лут 
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
aftertraffic
Денис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Огромное спасибо за работу и терпение! Сделано быстро и качественно. Будем и в дальнейшем обращаться к данному исполнителю. Рекомендуем!
Четкое ТЗ, приятнен в коммуникации, своевременная оплата заказа! Буду рад продолжить сотрудничество!