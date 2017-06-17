Инфографика 5-7 фото страницы товара

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок229 просмотров
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Инфографика 5-7 фото страницы товара. Нужно

- добавить стрелочки с соответсвующим описанием;

- скомбинировать некоторые фото;

- подобрать фон для 2-3 фото.

7 лет назад
idea2017
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад