Перевести в вектор 3 однотипных рисунка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок354 просмотра
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Перевести в вектор 3 однотипных рисунка. Девушка на 3 рисунках одинаковая. Изменяется немного футболка и шорты.

Нужно сделать сегодня, можно после 00.00 по мск.

500 руб., Сбер, Яндекс.

7 лет назад
skotch1
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад