Дизайн и вектор для головоломки "Футбол"

1) Все клетки — зеленая трава

2) Клетки ворот имеют зеленый фон, по которому белым нарисованы ворота

3) Пять клеток, обведенных красным - футболисты. Условное изображение футболистов, стоящих на поле и смотрящих вверх. Лица шаржевые, за основу взять Месси, Пелле, Марадона, Зидана, Рональду, Дасаева.

4) Футбольный мяч классической расцветки.

5) Да, тут есть клетки в один квадрат, и прямоугольные, в два квадрата.

6) Под фишками расположить цифры в заданном порядке.

7) Все фигуры имеют скругленные края.

8) Размер квадрата поля (внутри черной рамочки на фото) 7,2 см. Ширина по внешнему бортику 8 см, крайняя граница 9 см, тоже скругленные края.

9) Красить коробку не надо.

10) В печать сдается в формате СMYK и с разрешением 300 dpi. Масштаб 1:1.

11) Обложка: те же футболисты (возможно, с небольшими отличиями от рисунка на поле) бегут к зависишему над ними мячу. Вектор, печататься будет по прозрачному, фон не нужен.