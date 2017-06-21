Перерисовать изображение печати (не криминал)

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок192 просмотра
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Нужно отрисовать приложенный макет печати в нормальном разрешении (1000х1000px) с прозрачным фоном (будет накладываться на шуточный диплом).

Сохранить в PNG.

7 лет назад
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Быстрый. Четкий.
Спасибо за заказ, всё супер)