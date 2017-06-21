Перерисовать изображение печати (не криминал)

Нарисовать поэтажные планировки и планировки квартир в png или jpeg. Планировки простые, двухмерные, но красиво и понятно. Есть поэтажные планы в pdf. Всего 110 квартир, но друг над другом они в большинстве одинаковые. Один этаж в приложенном ...