Нарисовать планировки квартир и этажей.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Нарисовать поэтажные планировки и планировки квартир в png или jpeg. Планировки простые, двухмерные, но красиво и понятно. 

Есть поэтажные планы в  pdf.  

Всего 110 квартир, но  друг над  другом они в  большинстве  одинаковые. 

Один этаж в приложенном файле.  Как примерно можно сделать планировки,  в приложенных файлах. 

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal

Пожалуйста,  если пишите сообщения, приложите ваш вариант одной планировки. 

7 лет назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад