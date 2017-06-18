Нарисовать планировки квартир и этажей.

Нарисовать поэтажные планировки и планировки квартир в png или jpeg. Планировки простые, двухмерные, но красиво и понятно.

Есть поэтажные планы в pdf.

Всего 110 квартир, но друг над другом они в большинстве одинаковые.

Один этаж в приложенном файле. Как примерно можно сделать планировки, в приложенных файлах.

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Пожалуйста, если пишите сообщения, приложите ваш вариант одной планировки.