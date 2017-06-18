Нарисовать поэтажные планировки и планировки квартир в png или jpeg. Планировки простые, двухмерные, но красиво и понятно. Есть поэтажные планы в pdf. Всего 110 квартир, но друг над другом они в большинстве одинаковые. Один этаж в приложенном ...
Рабочий проект дома с визуализацией фасадов Дом 2 этажа
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Нужен рабочий проект дома с визуализацией фасадов
Дом 2 этажа + цоколь.
Размеры дома строго фиксированы.
1 этаж:
кухня
гостиная
игровая
санузел
2 этаж
3 спальни (1 родительская, 2 детских)
просторный санузел с ванной, и унитазом
Гаража нет. есть навес рядом с домом.
Есть примерное понимание что необходимо – нужен взгляд архитектора и продуманные решения.
Регион: Ульяновская область
От Вас Цена, срок и примеры работ
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