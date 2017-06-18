Рабочий проект дома с визуализацией фасадов Дом 2 этажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рабочий проект дома с визуализацией фасадов 

Дом 2 этажа + цоколь. 

Размеры дома строго фиксированы. 

1 этаж:  

кухня  

гостиная  

игровая  

санузел  

2 этаж  

3 спальни (1 родительская, 2 детских)  

просторный санузел с ванной, и унитазом  

Гаража нет. есть навес рядом с домом.  

Есть примерное понимание что необходимо – нужен взгляд архитектора и продуманные решения.   

Регион: Ульяновская область  

От Вас Цена, срок и примеры работ

7 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад