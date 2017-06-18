Нарисовать картинку

Нужно отрисовать приложенный макет печати в нормальном разрешении (1000х1000px) с прозрачным фоном (будет накладываться на шуточный диплом). Сохранить в PNG.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Картинка будет использоваться как заставка на большом экране.
Фон красный, надпись-название мы сами добавим, нужны только белые силуэты людей
Силуэты людей в шлемах виртуальной реальности. Белые на красном фоне (RGB 230/43/30), только контуры.
Картинки людей для примера - кто-то смотрит на надпись, кто-то в другую сторону:
http://www.marxentlabs.com/wp-content/uploads/2014/09/top10_AR_VR_Games.jpg
https://www.worldsim.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/_/5_1.jpg
Обязательно нарисовать. Не подходит вырезать в фотошопе из разных картинок и проч.
500 руб, нужно до утра.
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