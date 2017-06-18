Сверстать PSD в XAML \ WPF

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Приветствую,   пожалуйста подскажите  стоимость  \ сроки за результат -  чтобы сверстать в XAML \ WPF вот такие дизайны:

http://prntscr.com/fhajh3                        

http://prntscr.com/fhajn9                        

http://prntscr.com/fhajrd

минимум нужно сверстать 5-8 подобных экранов,

Все размеры, отступы , вырезанные графические объекты шрифты и исходный макет PSD фотошоп ... - будут предоставлены, будет налажен прясой доступ с дизайнером для вырезки любого объекта 

все размеры ... будут доступны вот в таком понятном для программиста виде http://prntscr.com/fmgrzm

Дизайны нужны адаптивные для PC и нужна точность выполнения с макетами - это будет проверяться , жду ответов , спасибо 

7 лет назад
scherbinamanager
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад