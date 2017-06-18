Сверстать PSD в XAML \ WPF

Приветствую, пожалуйста подскажите стоимость \ сроки за результат - чтобы сверстать в XAML \ WPF вот такие дизайны:

http://prntscr.com/fhajh3

http://prntscr.com/fhajn9

http://prntscr.com/fhajrd

минимум нужно сверстать 5-8 подобных экранов,

Все размеры, отступы , вырезанные графические объекты шрифты и исходный макет PSD фотошоп ... - будут предоставлены, будет налажен прясой доступ с дизайнером для вырезки любого объекта

все размеры ... будут доступны вот в таком понятном для программиста виде http://prntscr.com/fmgrzm

Дизайны нужны адаптивные для PC и нужна точность выполнения с макетами - это будет проверяться , жду ответов , спасибо